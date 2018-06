Con l’estate che stenta a decollare le vendite nel settore abbigliamento soffrono in modo particolare. Eppure si avvicina già la data di inizio saldi estivi che è stata fissata da tempo per la nostra Liguria al 7 di luglio. La durata sarà di una quarantina di giorni e il termine è stabilito per il 18 agosto.

L’anno scorso i saldi iniziarono più presto, esattamente il 1° luglio per chiudersi il giorno di ferragosto. Il ritardo di quest’anno potrebbe però rappresentare un vantaggio per i commercianti concorrenti della Costa Azzurra.

I nostri vicini delle Alpi Marittime inizieranno le svendite prima di noi, esattamente mercoledì 4 luglio per terminare il 14 agosto. Addirittura nel confinante dipartimento del Var, i saldi estivi 2018 inizieranno il 27 giugno! Si attende ora la comunicazione delle date in vigore nel Principato di Monaco, dove i saldi iniziano sempre prima che nelle altre zone onfinanti.