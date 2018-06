I ringraziamenti di “Imperia Insieme” agli elettori

Imperia. “Vittoria! Il grido di giubilo di chi ha vinto una competizione elettorale lunga e fortemente combattuta. E’ una sensazione bellissima, e ci sentiamo addosso un grande senso di responsabilità nei confronti dell’intera comunità.

Abbiamo fretta, perché ci avete chiesto velocità, abbiamo passione, perché ci avete chiesto di difendere la nostra città, e abbiamo idee, perché futuro, non rimanga solamente una parola astratta. “Imperia Insieme” grazie a tutti voi ha ottenuto un risultato straordinario, e con le sue 3042 preferenze è risultata la lista più votata su tutto il territorio Imperiese. Grazie.

Grazie a tutti VOI porteremo in Consiglio Comunale nove Consiglieri, che con grande determinazione lavoreranno alacremente al fianco, e con Claudio Scajola per rilanciare la nostra bella città. Consentiteci di rivolgere un caloroso applauso a tutti i nostri candidati, e un grazie particolare a tutti quelli che non sono stati eletti in questa tornata elettorale ai quali ribadiamo, che il loro contributo per i prossimi cinque anni sarà basilare per il buon governo della nostra città poiché rappresenteranno la vox populi dell’intera collettività.

Attivi sul territorio, sempre a stretto contatto con la gente, saranno l’anello di congiunzione tra i cittadini e tutto il nostro gruppo consigliare. Nel momento in cui ci apprestiamo ad iniziare la nostra esperienza amministrativa il pensiero più autentico è rivolto a tutti voi.

Il nostro impegno sarà totale, perché siamo consapevoli che solamente attraverso un grande sforzo unitario sarà possibile raggiungere quegli obiettivi di crescita civile, sociale ed economica ai quali tutti indistintamente puntiamo. Possiamo assicurarvi che cercheremo e troveremo quella compattezza con gli altri gruppi consigliari che ci permetterà di presentarci uniti nei vari contesti, poiché solo così avremo la possibilità di contare affermando le nostre idee, trovando soluzioni comuni ai problemi della gente.

Non sarà facile, ma nemmeno impossibile, perché il senso di responsabilità sorreggerà il nostro lavoro. Siamo convinti che quando si lotta e si crede fortemente in qualcosa si possono trovare soluzioni per il bene comune e l’equità sociale.

Vi chiediamo di lavorare insieme a noi per rendere Imperia una città finalmente viva dalle grandi prospettive, il motore trainante per l’intero territorio. Grazie ancora a tutti perché siete stati meravigliosi, e grazie a Claudio Scajola, preziosa guida e condottiero infaticabile che con irriducibile energia ha affrontato a testa alta e tanta signorilità, i malanimi di una campagna elettorale aspra, totalmente avversa.

Abbiamo deciso di salutarvi dedicandovi le parole con le quali John Fitzgerald Kennedy inaugurò il suo mandato presidenziale: “non chiedete al paese ciò che può fare per voi, ma chiedete che cosa potete fare voi per il paese. Grazie a tutti!” – questi i ringraziamenti agli elettori di “Imperia Insieme“.