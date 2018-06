I ringraziamenti della lista ‘Imperia Insieme’ agli elettori

Scrive la lista ‘Imperia Insieme’

“Carissimi Imperiesi ed amati concittadini, domenica scorsa grazie al vostro sostegno la lista di “Imperia Insieme” che supporta la candidatura di Claudio Scajola a Sindaco di Imperia è risultata la formazione elettorale più votata alle consultazioni amministrative.

Grazie!

Grazie a tutti coloro che hanno creduto in noi. Grazie a chi in questi lunghi mesi di campagna elettorale ci ha sostenuto ed incoraggiato, grazie all’impegno partecipe ed appassionato di tutti i

volontari, grazie a tutte le persone che si sono fermate a parlare con noi e che ci hanno ascoltato regalandoci un sorriso, grazie a tutti i giovani che si sono messi in gioco, e grazie alle migliaia di persone che ci hanno votato.

Possiamo assicurarvi che non ci fermeremo. Un passo dopo l’altro, un centimetro alla volta lotteremo e ci batteremo affinché Imperia possa tornare ad essere un capoluogo di provincia vivo e d’esempio per tutti. Ora più che mai in questa complessa ultima fatica abbiamo bisogno di VOI e del vostro aiuto. “Imperia Insieme” avanza compatta al fianco di Claudio Scajola. Grazie ancora per questo risultato straordinario, ed un plauso a tutti VOI”.