I ringraziamenti del candidato consigliere Tiziana Maglio di ‘Imperia Insieme’

Imperia. Scrive il candidato consigliere Tiziana Maglio.

• “Un ringraziamento! A tutti coloro che mi stanno sostenendo! Alle persone che ho conosciuto strada facendo in questa campagna elettorale!

• Un grazie enorme a Salvatore Leone, papà del mio compagno Loris: mi ha fatto conoscere nei minimi dettagli le problematiche di Caramagna, dalle fogne, alle strade interpoderali, al campetto per i bimbi, inutilizzabile! Ho conosciuto belle persone, che si trovano in seria difficoltà, perché nonostante abbiano provato in questi anni a risolvere i problemi con il comune, questo li ha delusi! Un muro di burocrazia! Assente!

• Stessa situazione a Moltedo, dove, (riporto solo alcune cose), mancano i parcheggi, la strada è ridotta male: gli abitanti si sentono soli e abbandonati a loro stessi e se intervengono con i loro mezzi, perché esasperati, vengono ripresi dal comune, che solo in quel caso si fà vivo! Ci sono parecchi inglesi che hanno comprato casa a Moltedo e gli abitanti vogliono incentivare il turismo! In pochi sanno che è presente nella chiesa un quadro di van Dick! Senza parcheggi come si fa’!?! La buona volontà di tutti c’è, ma bisogna intervenire con finanziamenti ad hoc!

• E la splendida Poggi! Lì ho incontrato una mia amica fiorista, che mi ha presentato un altro abitante, detto Cicero, persona molto attenta a ciò che accade in paese e sicuramente innamorato del posto dove è cresciuto. Mi hanno parlato della Chiesa, dove peraltro sono stata battezzata da Don Pelle! Ci sono rimasta male perché oramai è chiusa da anni…Come la scuola: un palazzo ben tenuto…per non parlare di cosa si potrebbe fare con uno splendido frantoio ora abbandonato… anche loro, “strano”, vogliono incentivare il turismo! La strada per arrivare in paese, però, pericolosa e piena di buche! Insomma, cimiteri maltenuti e pieni, strade bucherellate, assenza di parcheggi, campetti e giochi per bambini abbandonati e pieni di erbacce! Questa è la situazione che si riscontra pressoché ovunque ed evito di parlare dei miasmi della spazzatura non raccolta a dovere, con bidoni posti in luoghi assolutamente assurdi,(es. davanti agli stabilimenti balneari)!

• Da questa esperienza ne esco sicuramente arricchita, anche se un po’ amareggiata e preoccupata per la situazione di abbandono e degrado in cui ci troviamo, peggiore di quanto pensassi! Dobbiamo tirarci su le maniche senza Mai perdere la speranza! Il vento del cambiamento soffia forte! Ora basta! Bisogna intervenire e subito! Io credo nella nostra splendida terra, credo nella bontà e nella voglia di fare delle persone, credo nella mia volontà e nella mia capacità di ascoltare e cercare di mettere trovare soluzioni ed adoperarmi perché si realizzino, credo fermamente in Claudio Scajola, che tanto ha fatto per la sua amata Imperia e tanto potrà fare! Fate la scelta giusta! In cuor vostro lo sapete! Grazie di cuore. Tiziana”