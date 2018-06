I giovani di Taggia riscoprono la Festa della Ciliegia con un video

Taggia. Fervono i preparativi per la Festa della Ciliegia, appuntamento della tradizione popolare tabiese che dopo 40 anni domenica 10 giugno (ore 17.30, piazza IV novembre) tornerà ad animare l’antico borgo della Valle Argentina.

Tra gli eventi più sentiti del calendario estivo 2018 promosso dall’Amministrazione Conio, la Festa della Ciliegia rinasce grazie all’impegno della presidente del Consiglio comunale Laura Cane, in concerto all’assessore Chiara Cerri e alla Proloco, nell’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico della comunità, rispolverando e riattualizzando anche quelle manifestazioni che il tempo ha cancellato.

Non a caso, la Festa della Ciliegia vuole esaltare un prodotto e un’attività del tessuto commerciale di Taggia oggi di nicchia ma dal fervido passato. Il tutto attraverso un appuntamento dalle radici antiche che sarà riproposto in una veste inedita e moderna.

Per sottolineare questo legame tra passato e presente, nell’occasione i ragazzi del gruppo Sulle Orme di San Benedetto hanno realizzato un video che in un lento snodarsi di immagini in bianco e nero della Festa della Ciliegia che fu arriva suggestivamente fino ai giorni nostri.