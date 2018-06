Guido Abbo e il ballottaggio di San Giovanni: “Quel giorno non andrò a votare”

Imperia. Giornata dedicata al riposo per i candidati sindaci dei comuni imperiesi chiamati al voto.

Dopo la lunga maratona iniziata ieri nei seggi e terminata solo alle prime luci dell’alba quando i dati erano pressoché definitivi, oggi solo pochi dei protagonisti si sono resi disponibili al classico commento del ‘day after’.

Tra questi Guido Abbo, candidato sindaco a Imperia per il centrosinistra, che è intervenuto nella diretta su R24Radio intorno alle 17,30. “Aver ottenuto il 23,71% dei voti validi mi lascia soddisfatto solo a metà – ha detto Abbo – perché le nostre aspettative si attestavano almeno sul 25%. Non sarebbe bastato comunque per superare Lanteri ma non pensavamo che Scajola sarebbe arrivato al 35%. Secondo me l’ex ministro ha intercettato il voto di protesta che alle politiche era andato al M5S”.

Protesta contro chi? “Contro l’amministrazione uscente. Con Capacci cinque anni fa abbiamo iniziato un percorso innovativo che con l’andare del tempo non siamo riusciti a portare avanti sino in fondo. Anzi negli ultimi mesi abbiamo iniziato a litigare e quel progetto di centrosinistra è tramontato e gli elettori ce l’hanno fatta pagare”. Guido Abbo ago della bilancia al ballottaggio del 24 giugno?

“Se fossi in grado di indirizzare i quasi 5mila voti che ho ottenuto, ogni ribaltone sarebbe possibile. Ma io non indirizzo proprio nessuno, tutti sono liberi di votare chi vogliono, se hanno voglia di andare a votare…”

E Guido Abbo domenica 24 avrà voglia di tornare a votare? “No, penso proprio che quel giorno lo impegnerò in qualche altro modo e non andrò a scegliere tra i due partecipanti al ballottaggio”.