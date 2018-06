Graziella Ferrari a Sanremo per un incontro sulla riscoperta dello scrittore Jules Vernes

Sanremo. E’ risultato ricco di spunti interessanti l’incontro proposto, nel tardo pomeriggio di giovedì 28 giugno, nel déhor del bar L&G di piazza Borea d’Olmo a Sanremo dalla società italiana dei francesisti (SIDEF) presieduta dalla prof.ssa Graziella Ferrari, alla ri-scoperta dello scrittore Jules Vernes (Nantes 1828 – Amiens 1905).

Nella brillante conversazione (bilingue) il giovane Julien Simonpieri, ha evidenziato gli spunti “geniali” di Giulio Verne, conosciutissimo da tempo, nella letteratura per ragazzi ( e non solo) soprattutto per le intuizioni di

fantasia, “Il giro del Mondo in 80 giorni”, “L’approdo sulla luna”, “20 mila leghe sotto i mari” diventate poi realtà

assieme ai robot. Nel prossimo rendez-vous nello stesso accogliente déhor sanremese, alle 18 di giovedì 5 luglio, il giovane Julien riprenderà la lettura di alcune pagine scritte da Vernes, soffermandosi, in particolare su altri

aspetti datati 1870 della capitale Parigi.

(Foto Eduardo Raneri)