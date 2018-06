Grandi risultati per il Bordighera Nuoto al 16° Campionato Nazionale di nuoto del CSI

Bordighera. Sono stati ben 17 gli atleti della Bordighera Nuoto, comprese le due allenatrici Sabrina e Micaela Floris, che si sono cimentate nelle gare master, che hanno fatto parte della delegazione della Regione Liguria e hanno partecipato al 16° Campionato nazionale di Nuoto del CSI, che si è tenuto dal 6 al 10 giugno 2018 a Lignano Sabbiadoro.

I risultati:

La Bordighera Nuoto è risultata la 10° società classificata su 80 partecipanti a livello Nazionale, come medagliere.

Infatti la società bordigotta ha conquistato ben 8 medaglie d’oro, di cui 1 con la partecipazione allo staffettone delle Regioni e 7 medaglie di bronzo, di cui 2 sempre con la partecipazione allo staffettone delle Regioni.

Ottime le prestazioni di tutti gli atleti della Bordighera Nuoto:

Pirri Giorgia anno 2010 ( che ha conquistato un 8° posto a livello nazionale nei 100 m dorso es.c).

Florio Giulia anno 2008 ( che ha conquistato un 3° posto nei 50 dorso es.b; un 4°posto nei 100 dorso es.b e un 7°posto nei 50 delfino es.b, sempre a livello nazionale).

De Vincenzi Giulio anno 2010 ottime le sue prestazioni

Dolce Edoardo anno 2007 (che ha conquistato un 3°posto su 22 partecipanti nei 100 rana es.b e un 6°posto su 42 partecipanti nei 50 rana es.b a livello nazionale).

De Vincenzi Giorgia ano 2006 (che ha conquistato un 3° posto su 48 partecipanti nei 50 rana es.a e un 5°posto su 45 partecipanti nei 100 rana es.a, a livello nazionale).

Claudio Sveva anno 2004 ottime le sue prestazioni

Spetro Stefano anno 2003 (che ha conquistato un 3°posto nei 50 dorso cat.rag, un 4°posto su 75 partecipanti nei 50 stile libero cat.rag. e un 5° posto su 67 partecipanti, a livello nazionale).

Fonti Martina anno 2003 ottime le sue prestazioni

Lorenzi Samuele anno 2001 ottime le sue prestazioni

Parisi Edoardo anno 2010 ottime le sue prestazioni

Pirri Gabriel anno 2005 ottime le sue prestazioni

Teutino Federico anno 2003 ottime le sue prestazioni

Chiesa Massimiliano anno 2005 ottime le sue prestazioni

Boeri Chiara anno 2001 (che ha conquistato un 3° posto nei 200 stile libero cat. cadette, un 5° posto su 25 partecipanti nei 50 dorso cat. cadette e un 6° posto su 17 partecipanti nei 100 dorso cat. cadette, a livello nazionale).

Rebaudo Alessandro anno 2001 splendida prestazione con 3 ori conquistati a livello nazionale, nelle sue specialità.

Floris Sabrina anno 1977, esempio per tutti gli atleti la propria allenatrice che ottiene 2 ori nelle proprie specialità, come atleta master.

Floris Micaela. Anno 1979, stessa cosa deve dirsi anche per la seconda allenatrice, che come la sorella, ottiene 2 ori nella categoria master. Che dire anche quest’anno gli atleti dell’ASD Bordighera Nuoto hanno tenuto alto il nome della Città di Bordighera a livello nazionale, ottenendo un risultato incredibile.

Grandi gli atleti, ma grandi le loro allenatrici Sabrina e Micaela Floris, che si dedicano con impegno, professionalità e tanta umanità ai propri ragazzi durante tutta la stagione sportiva. Hanno anche dato un grande esempio di sportività, di capacità atletiche e sportività, mettendosi in gioco anche come atlete, sia individualmente che con la staffette delle Regioni.

“Voglio fare i complimenti a tutti i nostri atleti, ci avete reso tutti fieri ed orgogliosi di voi. Continuate così, ad essere lo splendido gruppo sportivo che siete, dove i grandi guardano i più piccoli e dove i piccoli ammirano i grandi; mantenete sempre questa vostra educazione sportiva, il rispetto dell’avversario e non perdete mai il vostro splendido spirito di amicizia sportiva. Un grazie anche a tutti i genitori che non sacrificio vi sostengono in tutti i modi. Grazie a tutti voi. La Bordighera Nuoto è grande!!!!” – l’Asd Bordighera Nuoto.