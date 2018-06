Limone Piemonte. I nostri affezionati clienti lo sanno e per questo tornano ogni stagione. La passione e il gusto per la ricercatezza nell’ospitalità dell’hotel e nella ricca offerta enogastronomica del ristorante al suo interno, attendono anche i “nuovi” Ospiti!

“Abbiamo aperto per la stagione estiva e tutto è pronto per una nuova entusiasmante estate – commenta il Direttore – la passione che la famiglia titolare ha trasmesso a noi dello staff, si riflette nella capacità di aver saputo infondere la magia di questo magnifico luogo montano all’interno della struttura, tipicamente accogliente e rilassante sia per la cura dei dettagli che per l’offerta dei servizi all inclusive. Non lasciamo mai nulla al caso e siamo attenti e disponibili con ogni ospite”.

Una dichiarazione che trova facile conferma nelle recensioni che si leggono su questa struttura – sia per l’offerta delle camere che dei servizi – ma non solo, ad ogni apertura di stagione, l’hotel riesce sempre a stupire con … un qualcosa in più. Il ristorante per esempio: si pregia di chef di alto livello per offrire sia una cucina regionale sia una offerta gastronomica mediterranea attraverso la sperimentazione di ricette sempre nuove con un’attenzione particolare alla materia prima e alla lavorazione tradizionale degli ingredienti. La cura e la stagionalità dei piatti è un omaggio al territorio ma anche e soprattutto…al palato degli ospiti!

Al ristorante del Grand Hotel Principe non manca il riguardo nemmeno per i bambini che anzi, qui sono da sempre i benvenuti e che possono usufruire di un menù solo per i loro gusti da consumare in un’apposita saletta tutta per loro seguiti dall’attenta e scrupolosa dedizione dell’animatrice Viviana.

La ricca carta dei vini e le selezioni per le degustazioni di grappa, birra, tisane, sono un servizio che può anche essere consumato nell’intimissimo bar dell’hotel dove è sempre disponibile il barman che si prende cura di soddisfare ogni cliente.

Il relax è anche questo, distensione psichica, oltre che fisica da provare qui al Grand Hotel Principe da giugno a settembre. Vi aspettiamo www.hotel-principe-limone.it