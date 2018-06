Gli studenti del Marconi visitano la centrale idroelettrica ad Airole

Ventimiglia. Venerdì 25 maggio alcuni alunni dell’istituto di Istruzione superiore G.Marconi hanno potuto visitare la centrale idroelettrica di Airole.

Obiettivo di questa iniziativa, organizzata dai professori Puleo, Serrato e Montanari, con l’approvazione della dirigente scolastica dott.ssa Anna Rita Zappulla, è stato quello di far conoscere agli studenti le potenzialità economiche e le caratteristiche tecniche delle centrali idroelettriche.

Accolti con grande entusiasmo e professionalità dal personale della Tirreno Power S.p.A., proprietaria dell’impianto, ne hanno conosciuto tutti i particolari tecnici e visto direttamente le apparecchiature in funzione, comprese le due turbine recentemente rinnovate.

La centrale ora completamente informatizzata, e risalente ai primi anni del ‘900, rientra nelle categorie di quelle “a caduta” che sfruttano l’energia potenziale di grandi masse d’acqua poste ad altezza maggiore di quella di “presa”.

Particolare accento è stato dato agli alunni sullo sfruttamento delle energie rinnovabili, oggi esigenza imprescindibile sia per i paesi industrializzati che per quelli in via di sviluppo.

Nel prossimo anno scolastico si è avanzata la richiesta ad accogliere alcuni alunni nel programma di alternanza scuola lavoro, ormai obbligatorio e a cui l’Istituto dedica particolare importanza. L’istituto ringrazia la società Tirreno Power spa per la disponibilità dimostrata.