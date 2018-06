Gli sbandieratori e i musici del Sestiere Cuventu di Ventimiglia in trasferta a Taggia

Ventimiglia. Trasferta a Taggia per l’associazione di promozione sociale compagnia del Sestiere Cuventu.

Sabato 16 giugno gli sbandieratori e i musici del Sestiere Cuventu di Ventimiglia hanno rallegrato il dopo partita del “1° Torneo Canestr-ello”, torneo Under 13 in programma dal 15 al 17 giugno scorsi. I musici e gli alfieri del Cuventu hanno guidato un colorato corteo composto da tutti i partecipanti, che dalla palestra Ruffini di Taggia si è spinto fino al Castello.

Alla Fortezza un nutrito numero di spettatori ha assistito all’acclamata esibizione degli sbandieratori biancorossi accompagnati dagli infaticabili musici.

Il Direttivo dell’A.P.S. Compagnia del Sestiere Cuventu ringrazia il direttivo dell’Olimpia Basket per la grande occasione concessa.

Il prossimo appuntamento dei ragazzi del Cuventu è per domenica 24 giugno a Noli (SV) in occasione della prestigiosa “Noli Medievale”, manifestazione di tre giorni che richiama migliaia di persone nel nolese per la rievocazione dei fasti dell’antica Repubblica Marinara di Noli.