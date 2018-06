Imperia. Quest’anno si sono svolte in tutti plessi dell’I.C. Sauro attività didattiche in continuità sulla tematica “Mangiando s’impara” in collaborazione con un esperto dell’ASL di Imperia, Dott. Beschi, con la COOP Liguria e l’Azienda Agricola Biancardi Valle Arroscia.

Il progetto ha portato alla realizzazione da parte degli alunni di manufatti, canti e cartelloni. Al termine di queste attività sono stati consegnati agli alunni delle prime del gruppo dei cinque anni della scuola dell’infanzia dell’I.C. Sauro diplomi di partecipazione e coccarde.