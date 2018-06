Pompeiana. La chiusura dell’anno scolastico ha riservato una sorpresa agli alunni della scuola primaria di Pompeiana che ha concluso il progetto annuale appunto, a Castellaro Golf Club per cimentarsi nella pratica del gioco del golf “direttamente sul campo”.

Il progetto prevedeva alcune lezioni, durante l’anno scolastico, effettuate dal professionista del Circolo, presso il plesso scolastico. Il Pro ha potuto organizzare attività, affiancato dalle insegnanti, che hanno offerto agli alunni la possibilità di avvicinarsi al gioco del golf con un approccio ludico e divertente e l’opportunità di utilizzare attrezzi affini a quelli professionali, ma a misura di bambino.

Tutti i bambini hanno accolto con entusiasmo la proposta sportiva e hanno raggiunto gli obiettivi educativo-didattici che il progetto intendeva realizzare, come sensibilizzare e sviluppare la percezione del corpo, affinare la coordinazione oculo-manuale volta a colpire e indirizzare verso una meta, collaborare con i pari anche in ambiente extrascolastico. Insomma, un vero e proprio successo che sicuramente vale la pena proporre e introdurre nuovamente al personale scolastico per gli anni successivi.