Giovanni Toti e Gianni Berrino a Torino per gemellaggio dei sapori tra Liguria e Piemonte

Milano-Sanremo del gusto protagonista alla rassegna Bocuse d’Or OFF domenica 10 giugno a Torino. Alle 16.30 sfida dedicata al pesto tra 10 partecipanti scelti tra il pubblico. All’interno della giuria che assegnerà i premi ci sarà l’assessore al Turismo Giovanni Berrino. Il presidente Giovanni Toti sarà presente nel momento più significativo dell’evento Best Off: a partire dalle 19.30 verrà proposto ad ospiti, produttori, operatori, stampa ed influencer, un viaggio di degustazioni sui sapori di Piemonte e Liguria a cura di chef stellati.