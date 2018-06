Giovanni Lazzarini (Obiettivo Imperia): “Io sto con Scajola sindaco”

Imperia. Giovanni Lazzarini di Obiettivo Imperia si esprime in merito al ballottaggio: “Ogni città, paese o frazione vive ed è viva se ci sono servizi e possibilità di approvvigionamento, cioè commercio. Parola semplice e fondamentale per la vita economica e sviluppo di un popolo. Questi erano e sono i progetti per dare sviluppo a una città.

La nostra città ha un gran bisogno di opportunità commerciali che non si chiama grande magazzino ma bottega. Non me ne vogliano i colleghi commercianti, ormai il salotto di Porto Maurizio è in difficoltà. Ci si chiede qual è il problema, l’isola pedonale? la struttura della Banca d’Italia o il mercato coperto? Non dimentichiamo che è cambiato il mondo dell’acquisto, internet ha stravolto tutto o quasi tutto.

Cosa può fare la futura amministrazione di fronte a queste esigenza? Valorizzare i centri storici, riaprire il teatro Cavour dare più valore al mercato coperto incentivare i proprietari dei fabbricati storici a ristrutturare le facciate coinvolgere i commercianti con iniziative e sgravi visto il momento di difficoltà. Creare interesse attorno alla propria città evidenziando la storia e la cultura di Imperia. Dal Duomo e tutte le meraviglie del Parasio, la Marina, il Prino, la Foce, calata Cuneo, piazza San Giovanni. Senza dimenticare la tipologia di architettura della città. Non dimenticando la periferia, le frazioni dove storia e architettura non mancano.

La prossima amministrazione deve guardare avanti dando il giusto valore e interesse a questo. Così il commercio ritorna e riprendere la giusta dimensione. Il turismo è il turista vuole conoscere vuole sapere, il residente vuole la città viva. Imperia ha tutto quello che serve per aprire nuovi orizzonti. E se pensiamo ad un’opera che sarà il futuro, la “Ciclabile” all’ora il futuro a Imperia è veramente roseo e assicurato. Ecco un progetto di una amministrazione che ha idee ecco il candidato sindaco Claudio Scajola con una grande squadra che porterà a un cambiamento epocale. Domenica andremmo a scegliere il nostro futuro sindaco: idee chiare e realizzabili. Non possiamo perdere altro tempo! Io sto con Scajola sindaco”.