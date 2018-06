Giovanni Lazzarini (Obiettivo Imperia): “Claudio Scajola rappresenta il nuovo e il futuro”

Imperia. Giovanni Lazzarini, vicepresidente del Civ di Porto Maurizio e candidato alla carica di consigliere comunale per “Obiettivo Imperia” a sostegno di Claudio Scajola, rilascia alcune dichiarazioni in merito al ballottaggio che si terrà domenica 17 giugno:

“Abbiamo ascoltato nelle settimane passate i dibattiti dei candidati sindaci di Imperia. Il 10 giugno abbiamo scelto di mandare al ballottaggi i più votati. Sento dire che la città ritorna al passato e alla disfatta, che il candidato Scajola fa parte del vecchio. Ebbene sì non è certamente un giovane rampante, forse non frequenta la movida, ma è certamente il nuovo, il futuro. E’ quello con le idee più giovani e più evolute. Non si è vecchi perché la data di nascita è 1948. Può fare effetto una data così lontana, ma Claudio ha una visione rivolta al futuro e molto concreta. Lo spirito di competizione è una prerogativa dei giovani. Ma allora perché si è rimesso in gioco?

Perché si sente agguerrito e giovane, giovane dentro voglioso di dare il suo contributo a questa città. Come vedete non ho mai parlato del rivale, perché ? Perché dovremmo ripetere cose già dette, quindi cose vecchie. Valutate ciò che Claudio Scajola dice, valutate ciò che promuove. Non si è mai arrampicato sugli specchi. Vogliamo una città pulita, sicura, prospera, solidale, viva. Io ci credo“.