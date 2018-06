Giovane rinforzo per il centrocampo della Sanremese, raggiunto l’accordo con Antonio Auriemma

Sanremo. Prosegue senza sosta la campagna di rafforzamento della rosa da parte della proprietà e del direttore generale Giuseppe Fava.

Nelle ultime ore la Sanremese ha raggiunto l’accordo con il centrocampista classe ’97 Antonio Auriemma, profilo di grande interesse per la categoria. Centrale di centrocampo, mancino, Auriemma ha iniziato la propria carriera vestendo le maglie delle selezioni Primavera di Cagliari (sua città natale) e Bologna.

Ha vestito anche la casacca azzurra della Nazionale giovanile e ha all’attivo 13 presenze in Serie C con l’Olbia. Poi il passaggio alla Nuorese e un lungo infortunio che lo ha tenuto fuori dai campi per quasi un’intera stagione. Ha scelto Sanremo come piazza ideale per la propria rinascita sportiva sotto la guida di mister Alessandro Lupo.

Antonio Auriemma ha sottoscritto in queste ultime ore il preaccordo con la società biancoazzurra. Il suo trasferimento sarà ufficializzato con l’inizio del mercato a luglio.