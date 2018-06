Giorgio Mulè (FI): “Complimenti a Scajola, ora forza Imperia”

Imperia. “A Claudio Scajola vanno i complimenti per la vittoria a sindaco di Imperia: potrà contare da parte mia, eletto con il centrodestra unito alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale Liguria 1 del quale la città è parte integrante, su una collaborazione leale nell’interesse della città e del suo territorio“.

Lo dichiara, in una nota, Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce unico dei gruppi di Camera e Senato. “Imperia – prosegue – non può attendere: pretende dalla nuova amministrazione dedizione assoluta ai numerosi problemi irrisolti o incancreniti dalle pecedenti giunte e soprattutto risultati tangibili in tempi ravvicinati. Sono quindi certo che non mancherà da parte del neosindaco il sostegno a battaglie – come quella appena avviata in Parlamento con la proposta di legge a mia firma per garantire uno sconto sul pedaggio autostradale del 70 per cento ai residenti in attesa del completamento delle infrastrutture – per l’unico interesse che mi sta a cuore: lo sviluppo e il benessere di Imperia“.

“Dunque, mai come adesso – conclude Mulè – nel congratularmi con Scajola gli rivolgo un beneaugurante: forza Imperia!”.