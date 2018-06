Gestione rifiuti a Imperia, le precisazioni del segretario generale Cisl

Imperia. La Segreteria dell’Unione Sindacale Territoriale CISL Imperia Savona, nella persona del segretario generale Claudio Bosio, in merito alla notizia relativa al modello di gestione dei rifiuti nella città di Imperia, precisa di non aver mai rilasciato dichiarazioni inerenti la vicenda, né di aver delegato dirigenti, rappresentanti sindacali e iscritti a parlare a nome e per conto della CISL Confederale.