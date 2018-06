Futura Sanremo incontra i cittadini: appuntamento a sabato davanti al Cinema Centrale

Futura Sanremo incontra i cittadini.

“Abbiamo scelto il centro di Sanremo per proseguire la nostra avventura umana e politica.

Saremo a vostra disposizione domani 16 giugno, dalle ore 8:30 alle 16, in C.so Matteotti n°109 di fronte al “Cinema Centrale” con un nostro gazebo che darà la possibilità a tutta la cittadinanza di prendere contatto con il progetto FUTURA, e in caso tesserarsi per sostenere il Movimento.

Siamo molto contenti di continuare questa serie di incontri sul territorio a contatto con la gente.

Sarà l’occasione per conoscere più da vicino le problematiche dei cittadini e cercare un modo per porvi rimedio.

Per noi di Futura Sanremo è questo: un ritorno al Futuro!”