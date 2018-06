Francesi della Région Paca ultimi per conoscenza della lingua d’oltralpe

Gli abitanti della Regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra secondo il ‘Barometro Voltaire’ – una specie di Istat francese – sono gli ultimi in Francia per conoscenza in grammatica e ortografia francese.

Il ‘Baromètre Voltaire’ ogni anno compie un sondaggio a livello nazionale sulla conoscenza della lingua madre francese ed estere, comunicando i dati rilevati sul proprio sito internet.

La bandiera nera secondo l’ultimo sondaggio andrebbe agli abitanti della Regione Paca: secondo quanto riporta la statistica stilata martedì 5 giugno, solo il 46,5% dei cittadini conoscerebbe le regole ortografiche e grammatiche del francese.

Non c’è quindi da stupirsi nel trovare molti cugini d’oltralpe scrivere sui social network con un francese incorretto e molto basilare. Secondo diversi italiani frontalieri la situazione linguistica francese sarebbe nettamente peggiore alla situazione italiana. “ I francesi scrivono in modo assurdo – dichiara un lavoratore frontaliero esperto della lingua francese - molto peggio rispetto agli italiani. Seguono un metodo fonetico e per capire cosa scrivono bisogna pronunciare la parola. Oltre a questo fanno confusione con tutte le “E” finali. Hanno serissimi problemi con “-et -es -ez -er -é” che usano a vanvera”.