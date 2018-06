Folto gruppo di atleti del Judo Club Sakura Arma di Taggia al 1° Torneo Giovanile

Imperia. Grande giornata di judo giovanile, con circa 300 piccoli atleti, domenica 17 giugno scorso, nel Palazzetto dello Sport di Imperia, dove si è svolto il 1° Torneo Giovanile organizzato dal sodalizio “ASD OK Club“ di Imperia, riservato alle categorie pre-agonistiche dei Ba A – Ba B – FA – RA (ossia degli atleti nati dall’ anno 2007 all’ anno 2014).

Il Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d. ha partecipato con un folto gruppo di atleti, che sono stati seguiti per tutta la giornata dai loro insegnanti tecnici Alberto e Manuela Ferrigno. La mattinata è stata impegnata con gli incontri delle le categorie Ragazzi e Bambini A e B divisi per fasce d’età e di peso, mentre nel pomeriggio si sono cimentati gli atleti della categoria Fanciulli. Pur trovandosi a competere con alcune squadre del Piemonte, tra le più titolate in campo nazionale, il Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d. si è messo in luce fin dal mattino.

Il pomeriggio era tutto dedicato alla categoria Fanciulli che hanno combattuto al meglio delle loro capacità, dando lustro alla loro Società, portandola a vincere il SECONDO POSTO nella classifica per società. Al termine della giornata, grande soddisfazione per tutti gli atleti, i Tecnici e Dirigenti e per tutti i genitori e parenti che hanno partecipato con entusiasmo alla giornata sportiva che, seppure molto calda, ha dato loro modo di gioire per i loro piccoli judoka.

1°Torneo di Judo OK Club Imperia

1° class.: Tamborrino Alessio – Trosso Nicolo’ – Gambacorta Samuele – Giubellino Nicolò – Guardone Francesco – Sassi David – Beniaouf Yassir – Birarelli David – Actis Samuele.

2° class.: Bacchi Anastasia – Gastaldi Cristian – Vasilache Ciprian – Carpentieri Cristian – Sinameta Flavio – Mastrolorito Nicolò – Laura Simone – Spelta Alessio – Ferretti Thomas – Martini Margherita – Pratticò Leonardo – Perona Edoardo – Roncone Gabriele – Rosapinta Josè – Nigro Gioele – Negroni Lorenzo – Nigro Victoria – Brigliadori Marco – Actis Carola – Lullo Giorgio – Annuzzi Alessandro – Trosso Matteo – Rossi Giacomo –

3° class.: Grigolo Gabriel – Scappatura Alice – Lanteri Gabriele – Pratticò Davide – Navone Samuele – Moret Cristiana – Dallera Loris – Palmisano Mattia – Scappatura Simone – Puglia Riccardo – Armonio Leonardo – Angelillo Amaranta – Guardiani Matteo – Lo Gerfo Giada – Actis Valentina – Balestra Aurora – Panizzi Alessandro – Gesso Luca – Magnaghi Giulia – Martini Alice – Tirone Matteo – Chiantore Mattia –

Classifica per società:

1° Ok Club Imperia

2° JUDO CLUB SAKURA ARMA DI TAGGIA A.S.D.

3° Circolo Sportivo Judo Sanremo

4° Judo Club Corsaro Imperia

5° A.S.D. Judo Vallecrosia