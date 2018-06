Sanremo. Altro weekend positivo per le squadre del Sanremo Baseball che si sono confrontate nei rispettivi gironi. Sabato inizia con il match che gli U15 di Bottero vincono per 12 a 7 contro i Rookies di Genova su un terreno che gli stessi padroni di casa hanno definito “inospitale”. Il sole, il caldo, l’assenza di acqua per rinfrescarsi ed il terreno sintetico a temperatura “da cottura” hanno condizionato non poco l’andamento del match; alcuni errori da parte dei nostri hanno illuso i Rookies che – fino ad un certo punto – hanno loro tenuto testa. Qualche secco richiamo li riporta all’ordine e fa acquisire il risultato. Alla batteria partente, costituita da Tarassi e Ruffo, ha fatto seguito Catalano / Tarassi e Catalano / Arieta mentre in attacco si sono distinti – per il tocco di pallina – Stabile e “Dodo” Avogadri che ha messo a segno un HR in campo.

Domenica mattina gli U12 di Tarassi, dapprima in vantaggio per 4 a 0, si sono arresi con tutti gli onori ai pari età dell’ Albisole Cubs per 5 a 4. Batteria partente per i primi 3 innings: Liddi / Tarassi; poi, per 2 innings, Modena / Liddi e per l’ultimo Baldan / Liddi. Al di là del risultato è stato il modo di giocare di tutta la squadra che ha riempito di soddisfazione il coach che ha visto i suoi “piccoli” indossare un atteggiamento di gioco da “grandi”. Contenti tutti, nonostante la sconfitta.

di 9 Galleria fotografica Sanremo Baseball









Nel pomeriggio, sullo stesso campo degli U15 ma con oltre 30 gradi di temperatura, la serie C di Paternò e Angeloni si è aggiudicata il match contro i Rookies per 8 a 0. Tre le “valide” messe a segno da ciascuna compagine e PGL zero per Campo M.