Imperia. Al via la giornata più intensa ed attesa di Ineja 2018: i festeggiamenti per San Giovanni. Il programma di oggi prevede una partenza mattutina per poter offrire a tutti i presenti un ampio ventaglio di attività che andrà avanti fino a tarda notte con l’attesissimo spettacolo pirotecnico dei fuochi d’artificio.

La mattina si apre nel segno della tradizione religiosa alle 11, con la Santa Messa Pontificale celebrata da S. E. monsignor Borghetti, vescovo della Diocesi di Albenga e Imperia. Alle 18 partirà dalla Basilica di San Giovanni Battista la Processione per le strade del centro storico della Città, con le statue e le casse dei Santi Patroni ed i grandi Crocifissi. Ad animare il tragitto la Banda Musicale Città di Imperia. La celebrazione si concluderà con la Benedizione Eucaristica in Chiesa.

Terminata la parte della giornata dedicata all’aspetto religioso, prenderà il via quella più ludica con tante novità. Prima fra tutte la serata a tema “Grease Night” a cura della palestra Fitness & Danza by Creativa. Abbigliamento richiesto: rigorosamente anni ’70.

Alle 23 lo spettacolare gioco di fuochi pirotecnici presentato dalla ditta Martarello, nel bacino portuale della banchina di Oneglia sulla spianata Borgo Peri.

Durante tutta la manifestazione 2018 gli allievi dell’Istituto Nautico di Imperia, con il supporto dell’istruttore Sandro Antonucci, hanno offerto ai visitatori la possibilità di effettuare la scuola di voga gratuita, tramite l’ausilio di due gozzi di proprietà del Comitato. Con molto piacere abbiamo ricevuto e pubblichiamo il commento di Cinzia da Siracusa, una partecipante all’evento: “In data 23 giugno 2018 ho partecipato ad una bellissima lezione di voga da parte dell’Istituto Nautico A. Doria. Emozioni e istruzioni dettate dalla magia del mare”.

Il programma completo su tutti gli eventi e sulla gastronomia di oggi è disponibile sul sito www.ineja.it e sui canali social Facebook e Instagram.