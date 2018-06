Sanremo. Stavano ancora ultimando la loro colazione quando gli ospiti della Residenza B Franchiolo hanno avuto una bellissima sorpresa. Tra lo stupore e la contentezza hanno visto entrare due Agenti della Polizia di Sanremo che in uniforme sono entrati nella sala con un bel sorriso dando la mano e scattando foto con gli ospiti che lo richiedevano.

In occasione della Festa della Repubblica il Direttore della Residenza B Franchiolo Stefano Faraldi ha ritenuto bella l’idea di invitare le istituzioni nella “casa” dei suoi ospiti per fargli sentire la presenza delle forze dell’ ordine che come sempre sono stati di un calore davvero inestimabile con i loro “nuovi amici”.

Un modo anche per non chiamare sempre quando purtroppo le cose non vanno e dobbiamo chiedere loro aiuto ma per festeggiarli ed onorarli per il prezioso lavoro che ogni giorno svolgono per tutti.

Gli ospiti sono stati davvero felici della visita e alla fine hanno regalato loro una bandiera italiana con le loro firme e li hanno anche invitati a mangiare il pranzo insieme. Il Direttore della Residenza Protetta B Franchiolo ringrazia sentitamente il corpo di Polizia per la disponibilità e l’amicizia dimostrata.