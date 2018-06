Festa della Musica, Notte Oro, Street Food: irrompe l’estate di San Bartolomeo

San Barolomeo al mare. Con la festa europea della musica e la notte oro entra nel vivo il programma degli eventi estivi di San Bartolomeo al Mare. Dal 21 al 24 giugno, un trionfo di musica e spettacolo, con il contorno delle Ape Trucks e dello Street Food. Domenica anche lo Shopping d’Estate in via Europa, via Ischia e via della Repubblica.

La festa della musica è un evento che si tiene ormai in tutta Europa, sulla scia dell’idea di Jack Lang, nel 1982 Ministro della Cultura in Francia, il quale invitò tutti i musicisti a suonare in strada il 21 giugno, dando così vita ad un happening diffuso che da allora non ha smesso di propagarsi e al quale San Bartolomeo al Mare ha aderito da alcuni anni.

Si comincia giovedì con “The Best of Sanremo: Progetto Festival”, uno spettacolo che ripercorre, oltre ad alcuni brani vincitori del Festival, anche le canzoni che sono entrate nel cuore del pubblico. Gli interpreti di “Progetto Festival” sono Angela Vicidomini (cantante), Alessio Briano (tastiere e cori), Andrea Balestrieri (batteria), Artan Selishta (chitarra e cori), Max Matis (basso).

Venerdì sarà invece il turno dei BluCobalto, tribute band dei Negramaro, attiva da ormai un decennio con oltre 150 concerti. Ne fanno parte Andrea Visalli (voce, chitarre), Daniel Carenzo (pianoforte, sintetizzatori, fisarmonica), Francesco Burgisano (chitarre), Beppe Piccardo (basso), Corrado Greco (batteria), Simone Valfrè (samples, campionatore).

Per la Notte Oro di sabato sono ben 5 i palchi di San Bartolomeo al Mare da cui verrà prodotta musica. In Piazza Torre Santa Maria si esibiranno i No Way Out, una cover band di dodici elementi, spettacolare solo a vedersi, composta da una sezione fiati di cinque elementi, un trio di voci che si integrano alla perfezione e una sezione ritmica che rappresenta il nucleo storico e consolidato del gruppo.

Ne fanno parte Alex Nicoli (batteria), Federico Capuzzimati (basso), Paolo Fracasso (chitarra), Salvatore Addamo (Tastiere), Angelo Greco, Fabio Zenna, Michele Rota, Alfredo Giuliani, Paolo Testa (sezione fiati), Fulvio Salvalaggio, Paola Banche, Martina Fronterré (voci). All’Anfiteatro la scaletta di DJ Luca LYJ, con la miglior musica da discoteca. In Via della Resistenza toccherà alla Brilla Band di Andrea Brilla, cantautore di San Bartolomeo al Mare, promessa della musica indipendente italiana: proporrà vari brani con richiami a Lucio Battisti, suoni elettronici e atmosfere folk.

In Piazza dell’Ancora toccherà invece a Mr. Cuba, l’intrattenimento musicale latino di Arsenio Carbonell. In Piazza sul Mare sarà invece protagonista la “Uno Band Trio”, pop rock band.

Gran finale domenica con “Balliamoci l’Estate”, lo spettacolo coinvolgente di Gianni Rossi. Cantante, tastierista, show man, Gianni Rossi prende per mano il pubblico e lo trascina in una serata di musica e allegria.

Programma

Da giovedì 21 a domenica 24 giugno

Piazza Torre Santa Maria

A partire dalle 19

Street Food in #unmaredibirra con ape trucks

Giovedì 21 giugno – alle 21.30

Piazza Torre Santa Maria

“Festa Europea della Musica”

The Best of Sanremo: Progetto Festival

Venerdì 22 giugno – alle 21.30

Piazza Torre Santa Maria

“Festa Europea della Musica”

Blu Cobalto – Negramaro Tribute Band

Sabato 23 giugno – alle 21.30

“Festa Europea della Musica” – NOTTE ORO

No Way Out – Piazza Torre Santa Maria

DJ Luca – Anfiteatro

Brilla Band – Via della Resistenza

Arsenio Carbonel – Piazza dell’Ancora

Uno Band Trio – Piazza sul Mare

Domenica 24 giugno – alle 21.30

Piazza Torre Santa Maria

“Festa Europea della Musica”

Balliamoci l’Estate con Gianni Rossi

Domenica 24 giugno – dalle 9 alle 20

Via Europa – Via Ischia – Via della Repubblica

Shopping d’Estate

Eventi della settimana successiva

Giovedì 27 giugno – alle 21.30

Piazza Torre Santa Maria

“Serata Zumba” – con Mister Cuba

Venerdì 29 giugno – alle 21

Anfiteatro

Cartoon show – Spettacolo per bambini

Sabato 30 giugno – alle 21.30

Piazza Torre Santa Maria

Flash Back “Note in Bianco e Nero”- concerto

Domenica 1 luglio – alle 20.30

Piazza Torre Santa Maria

Saggio Musicale Accademia ScenArt

Attività stabili

Animazione estiva: dal 25 giugno al 2 settembre.

Tutti i mercoledì, giovedì e venerdì – ore 17.30/19.30

Anfiteatro

Baby dance: luglio e agosto

Tutti i lunedì di luglio – alle 21/22

Tutti i martedì di agosto – alle 21/22

Anfiteatro

Ginnastica del risveglio: dal 25 giugno al 31 agosto.

Dal lunedì al venerdì – dalle 9 alle 10

Largo Scofferi

Zumba: dal 25 giugno al 29 agosto.

Tutti i mercoledì – dalle 10 alle 11

Piazza Torre Santa Maria

Shopping sotto le stelle: bancarelle dal 1 luglio al 2 settembre – dalle 16 alle 24 Lungomare delle Nazioni.