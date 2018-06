Ventimiglia. Una splendida sorpresa a tinte azzurre illumina Belgrado, in Serbia, dove si è svolta sabato 9 e domenica 10 giugno la tappa dell’European Cup 2018 con la partecipazione di 261 atleti di 34 nazioni, una fra le European Cup Senior più partecipate ed impegnative.

Maruska Iamundo è riuscita infatti a conquistare un fantastico secondo posto nella categoria -52 kg, uscendo sconfitta soltanto in finale contro l’ungherese Knetig dopo aver battuto nei turni precedenti la romena Ionita e la svizzera Silva, entrambe per Ippon.

Come sempre seguita in gara dall’allenatrice Antonella Iannucci, Maruska ha messo in atto una grande prestazione, arrivando in finale a suon di Ippon e dimostrando una grande tenacia, una grande determinazione ed una grande combattività.

“Non mi aspettavo questo risultato – ha dichiarato la 21enne judoka dello Judo Club Ventimiglia, come si legge sul sito della Fijlkam – anche se ho sperato di poter anche vincere, una volta approdata in finale. Dedico questo podio alla mia famiglia, ai miei maestri e a tutte le persone che credono in me. E la prossima settimana potrò concentrarmi sulla Coppa Italia a Novara”.

Altra grande prestazione in un semestre da incorniciare con la medaglia di bronzo ai Campionati Italiani Assoluti, la convocazione nella squadra nazionale senior, il quinto posto alla European Cup di Zurigo, la vittoria al torneo internazionale di Marsiglia e adesso il prestigioso argento a Belgrado.

Grande è ovviamente la soddisfazione in casa dello Judo Club Ventimiglia dove Maruska Iamundo, è nata e cresciuta judoisticamente. Partire da Ventimiglia, dividersi tra lavoro e allenamento, riuscire ad affermarsi a livello internazionale non è solo questione di risultato ma il proseguire di un viaggio che è iniziato tanto tempo fa, fatto di impegno, determinazione e tanto allenamento.

Grande anche il lavoro svolto dallo Judo Club Ventimiglia che ha seguito l’atleta fin da piccola dandole ogni possibilità di crescita sportiva ed agonistica fino a portarla alla ribalta internazionale, seppur tra tanti sacrifici. Avanti così!