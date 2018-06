Edoardo Rixi nominato sottosegretario del Governo Conte

Edoardo Rixi, genovese, 44 anni appena compiuti, una laurea in economia, è uno dei nuovi Sottosegretari del Governo Conte, con delega alle Infrastrutture e Trasporti.

Rixi, segretario ligure della Lega ed ex assessore regionale ligure allo Sviluppo Economico, affiancherà il Ministro Danilo Toninelli titolare di quel dicastero e sarà affiancato dall’altro ligure Armando Siri, anche lui di espressione Lega, giornalista eletto nel collegio dell’Emilia Romagna.

Rixi dovrebbe occuparsi in particolare di porti e di grandi opere in Liguria quali la Gronda ed il Terzo valico. Il giuramento di Rixi e degli altri vice-ministri e sottosegretari è previsto per le 13 di oggi mercoledì 13 giugno.