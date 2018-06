Imperia. E’ iniziata la raccolta firme per aderire all’iniziativa dei tifosi “Ultras Imperia” e il Comitato “Imperia Calcio Ti Amo”. Ecco come fare per aderire all’iniziativa.

CHI SIAMO?

“Siamo i tifosi dell’Imperia, con questo intendiamo raggruppare nel comitato “Imperia Calcio Ti Amo” tutte le persone che hanno a cuore le sorti del calcio neroazzurro della nostra città, siano esse Ultras, sostenitori o simpatizzanti”.

Imperia. La nostra città

“E’ innegabile che il nostro capoluogo stia attraversando da troppo tempo un declino sociale ed economico di cui lo sport cittadino ne è sicuramente lo specchio ed il termometro, ma non possiamo o vogliamo rimanere fermi. Ci proclamiamo o ambiamo ad essere Città dello Sport, ma da sempre le poche eccellenze sportive cittadine sono state prontamente abbandonate dal tessuto imprenditoriale e politico dopo pochi anni di successi e di riflettori. Questo all’Imperia Calcio non è neppure, o per fortuna, toccato. Nel recente passato e con alterne fortune sono stati costruiti palazzetti dello sport e piscine, ristrutturati campi di atletica ma sembra che si ci sia dimenticati di quella che è la storica e più grande Casa dello sport Imperiese”.

Stadio Comunale Nino Ciccione

“Questo impianto, aperto al calcio saltuariamente e solo grazie all’ordinanza firmata dal Sindaco di turno vista la mancanza di requisiti per l’abilità, è abbandonato a se stesso da anni senza neppure un punto ristoro al suo interno, argomento di scherno in tutta la regione fino ad arrivare alle cronache del Friuli Venezia Giulia. E da questo dobbiamo ripartire”.

Cosa vogliamo

“Noi Comitato Calcio Imperia Ti Amo vogliamo che la nuova Amministrazione si ponga in prima persona come intermediario fra la realtà sportiva cittadina composta da migliaia di appassionati(dai settori giovanili agli amatori fino agli agonisti) ed il tessuto economico ed imprenditoriale locale, facendosene da garante e promotrice per il rilancio di tutto lo sport imperiese ed in primis per l’Imperia Calcio.

PErchè il calcio è lo sport che volenti o nolenti fa ancora appassionare bambini ed adulti e la nostra città ha ancora tante fortune in questo ambito: una struttura, una storia, un nome ma sopratutto tutti questi appassionati pronti a firmare “Imperia Calcio Ti Amo””.

I punti di raccolta firme:

Bar Dolce Amaro in via XXV Aprile

Tabacchino Piazza Roma

Inkperia Tatoo in via Alfieri