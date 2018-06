E-Bike Festival, si triplica la Transalp Limone-Sanremo

Sanremo. Si è svolto l’E-Bike Festival la cui prima tappa è stata alla granfondo La Via del Sale il 24 giugno, all’interno della quale si è svolta la Rossignol E-Bike Marathon e la Rossignol Randonnée cicloturistica con partenza da Limone 1400.

Gli agonisti sono stati premiati in categoria unica. L’E-Bike Festival proseguirà con una tre giorni ricca di appuntamenti che si svolgerà a Limone Piemonte dal 31 agosto al 2 settembre. Il ritrovo della tre giorni sarà l’E-Bike Village dove gli espositori vi aspettano per presentare in anteprima le novità a pedalata assistita 2019 che saranno messe a disposizione dei biker per i test.

Non mancherà, inoltre, l’attenzione all’aspetto culinario del territorio con Tour enogastronomici guidati di baita in baita, ma il clou della tre giorni sarà la Transalp Limone – San Remo che per l’occasione si triplicherà.

Venerdì 31 agosto alle 23 partenza della Transalp By Night, splendida cavalcata in notturna sulla Via del Sale in totale autonomia (gps); sabato 1 settembre Transalp Classic con percorsi differenziati per E-Bike e muscolari con accompagnamento ed assistenza.