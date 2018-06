E’ allarme cinghiali sulle colline di Taggia: la Regione restringe i confini dell’Oasi di protezione “Fascia Costiera”

Taggia. E’ emergenza cinghiali in provincia di Imperia, in particolare nel territorio comunale di Taggia. Per questo motivo, la giunta regionale, ha deciso di ridefinire i confini dell’Oasi di protezione “Fascia Costiera” (dove è proibita l’attività venatoria) nella zona collinare delle due cittadine costiere.

Verrà ristretta, andando a perdere una piccola porzione a nord del tracciato autostradale, dove si potrà cacciare le specie dannose: in sostanza i cinghiali. Gli ungulati, come specificato in varie note mandate in Regione da parte delle Amministrazioni dei Comuni in questione, rappresentano un danno per le coltivazioni ortofrutticole, vinicole ed olivicole, nonché causa di incidenti che si verificano nei pressi delle abitazioni.