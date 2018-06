“Dopo l’incidente diplomatico scatta la ritorsione francese”: a Mentone multe a raffica ai veicoli italiani

Mentone. A seguito dello scontro diplomatico tra Italia e Francia scattano le prime ritorsioni da parte dei cugini d’oltralpe. Da questa mattina infatti i vigili della municipale mentonese non si lasciano scappare alcun italiano, sembra infatti, a quanto detto da diversi testimoni, che la polizia faccia contravvenzioni a tutti gli scooter italiani che non rispettano la coda pur non commettendo alcuna infrazione.

Secondo quanto riportato da alcuni lettori sembrerebbe che i francesi multino gli scooteristi italiani subito dopo la frontiera. La causa? Secondo i cugini d’oltralpe “da oggi non si potrebbero più sorpassare le auto in coda pur non uscendo dalla linea di mezzeria”.