Sanremo. L’assessore regionale al Turismo Gianni Berrino è intervenuto oggi pomeriggio in diretta ai microfoni di R24 per commentare l’esito del ballottaggio a Imperia.

“Se da una parte abbiamo sofferto la sconfitta del nostro candidato Luca Lanteri – ha detto – rimane alta la soddisfazione per aver conquistato la poltrona di sindaco a Sarzana che è sempre stata una roccaforte rossa”.

“Certo pensavamo che una rimonta di Lanteri a Imperia potesse essere possibile ma ha vinto Scajola e noi in regione non avremo nessun problema a rapportarci con lui, così come facciamo abitualmente con tutti quei comuni che hanno una maggioranza non in linea con le nostre ideologie”.

“L’esperienza insegna – prosegue Berrino – e quello che è accaduto a Imperia ci fa capire che l’errore nostro è forse stato quello di essere partiti in grave ritardo rispetto a Scajola che invece stava lavorando per la sua candidatura già da un anno. L’importante è non ripetere lo stesso sbaglio anche per il 2019″.

“Tra un anno si andrà al rinnovo delle amministrazioni di Sanremo e Ventimiglia e dobbiamo fare il possibile per riconquistare quei due comuni. A Ventimiglia Ioculano è chiaramente un esponente del centro-sinistra e a Sanremo il sindaco Biancheri continua ad amministrare con l’appoggio del Pd”.

“Il nostro compito, a partire da subito, è quello di trovare i candidati giusti a sostenere queste sfide per ribaltare l’attuale situazione e far amministrare Sanremo e Ventimiglia nelle mani del centro-destra”.