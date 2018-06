Dolceacqua. I vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia sono intervenuti intorno alle 15, per un incidente stradale in Strada Morghe. Una donna ha perso il controllo della propria auto ed è finita fuori strada, capottandosi.

Lievi ferite per gli occupanti, la conducente e il figlio seduto sul sedile posteriore: entrambi sono usciti da soli dal mezzo.

Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco, 118 e Carabinieri.