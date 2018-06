Diano Marina, per l’estate 2018 sarà attivo un ambulatorio turistico

Diano Marina. Anche per l’estate 2018, a partire dal 1 luglio aprirà presso la sede del Distretto – Via XX Settembre 9, un ambulatorio dedicato ai cittadini “turisti”, non residenti nella provincia di Imperia (comprese le persone straniere).

Si tratterà di un ambulatorio assimilabile a quello del Medico di Medicina Generale e l’attività sarà svolta da Medici di Continuità Assistenziale che effettueranno:

– Visite e prestazioni ambulatoriali che non richiedono l’accesso al domicilio o al pronto soccorso;

– Prescrizioni farmaceutiche;

– Ripetizione di ricetta urgente;

– Redazione di certificati medici (astensione dal lavoro etc.);

– Trasferimento di pazienti all’area di emergenza-urgenza, nei casi di necessità.

L’ambulatorio Turistico sarà attivo dal 1 luglio al 2 settembre presso la sede del Distretto – Via XX Settembre 9 – Diano Marina nei seguenti orari: nei giorni prefestivi e festivi dalle 17 alle 20; nei giorni feriali dalle 18 alle 20.

L’accesso alle prestazioni è diretto e soggetto al pagamento da parte del cittadino non residente di una tariffa di € 15,00 eventualmente rimborsabile dalla ASL di appartenenza del cittadino, presentando la domanda e la ricevuta di pagamento. Anche le persone con esenzione ticket dovranno corrispondere tale quota.