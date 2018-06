San Bartolomeo, obiettivo “Repubblica Presidenziale”: il banchetto di Fratelli d’Italia per la raccolta firme

San Bartolomeo. Fratelli d’ Italia sezione Golfo Dianese, aderisce anch’essa all’iniziativa della raccolta firme per chiedere l’elezione diretta del Capo dello Stato, indetta dalla nostra Leader Giorgia Meloni. Il Banchetto verrà allestito a San Bartolomeo al mare in via della Resistenza il 2 giugno dalle 9 alle 14.

Il presidente del circolo territoriale Davide Salerno dichiara: “il presidenzialismo è l’unico sistema in grado di garantire che le decisioni per la Nazione siano finalmente nell’esclusivo interesse del popolo Italiano, che attraverso il voto legittima le istituzioni. Invito, quindi, tutta la cittadinanza ad aderire a questa importante iniziativa per fare in modo che il popolo abbia anche in questo caso pieno potere decisionale”.