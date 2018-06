Diano Marina, il museo civico del Lucus Bormani partecipa all’open day di Villa Scarsella

Diano Marina. Ieri, giovedì 7 giugno, il Museo Civico del Lucus Bormani ha partecipato all’open day promosso della scuola primaria presso il plesso di Villa Scarsella. Con l’occasione, oltre a incontrare i tanti ragazzi e insegnanti che in questi anni hanno fatto visita al Museo, è stato realizzato uno spazio espositivo dove sono stati collocati i disegni realizzati dalla classe IV per il progetto “Il mio Museo”.

L’iniziativa, pensata e realizzata insieme ai maestri, ha visto lo svolgimento di lezioni in aula, attività didattiche quali la simulazione di uno scavo archeologico, proiezioni nel laboratorio didattico e le visite guidate nelle sale espositive del Museo; obiettivo del progetto è quello di far conoscere sempre di più ai ragazzi il patrimonio culturale conservato all’interno della struttura museale.

“La collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Diano Marina, nella persona del dirigente prof. Giovanni Allegro e di tutti gli insegnanti, è fondamentale per la vita del nostro Museo” – riferisce la direttrice dott.ssa Gandolfi – “e speriamo che possa continuare ed intensificarsi. In questa prospettiva ci tengo a ricordare che nell’anno 2017-2018 il personale scientifico del Museo, oltre alle ordinarie attività di accoglienza delle classi, ha curato un ciclo di conferenze sulle Ville storiche nel dianese, valevole come corso di aggiornamento per gli stessi docenti. Speriamo davvero che questa sinergia possa continuare, sviluppando insieme nuovi progetti per la conoscenza e la tutela del patrimonio culturale del nostro territorio. A questo proposito possiamo comunicare con piacere che proprio gli elaborati dei ragazzi saranno esposti presso la Sezione Archeologica del Museo da oggi 9 giugno fino alla fine del mese”.