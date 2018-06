Diano Marina. Ieri, in occasione della giornata mondiale dell’oceano, l’associazione InfoRmare (www.informare.net) ha organizzato l’evento “Bio-passeggiata”: una proiezione di foto e video sulle bellezze naturalistiche del mare di Diano Marina e del Ponente ligure. “Un primo ringraziamento va senz’altro a tutte le maestre e agli oltre 100 alunni che hanno partecipato all’evento. Il programma prevedeva anche una passeggiata sulla spiaggia per imparare a conoscere il mare attraverso quello che il mare stesso restituisce. Data la pioggia, però, il programma è stato in parte modificato ma grazie alla disponibilità dell’amministrazione comunale di Diano Marina e soprattutto del sindaco Giacomo Chiappori, siamo riusciti a proiettare un video dedicato interamente alle spiagge del ponente, presso la sala consiliare comunale. Conchiglie, gusci di ricci, foglie di posidonia, alghe, granchi ma anche plastica e mozziconi: questo è quanto il mare ci restituisce. Conoscerlo, capirlo e interpretarlo è fondamentale perché si è più propensi a rispettare ciò che meglio si conosce. Ecco perché l’associazione da anni opera sul territorio, organizzando incontri nelle scuole, conferenze nelle piazze e nelle biblioteche e progetti di divulgazione scientifica legati al mare: dai bambini agli adulti, tutti devono adoperarsi per migliorare, valorizzare e tutelare questo importantissimo patrimonio che è il mare”.

“Inoltre”, aggiunge la fotografa e presidente dell’associazione Susanna Manuele, “Sono stati ospiti della manifestazione anche la Delegazione di Spiaggia della Capitaneria di Porto e il comandante della Polizia Locale di Diano, la signora Daniela Bozzano. Un grazie va a loro per essere intervenuti ma soprattutto per lavorare incessantemente alla salvaguardia delle regole e dell’ambiente. Soltanto così, insieme, possiamo fare la differenza”.

“A presto”, conclude il video-operatore subacqueo Fabio Rossetto che cura tutta la parte video dell’associazione. “Per maggiori informazioni sulle nostre attività estive, visitate il sito www.informare.net”