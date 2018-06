Diano Marina. E’ una donna la persona investita nel primo pomeriggio, poco dopo le 14.30, da un treno nella stazione di Diano.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, ma da una prima ricostruzione dei fatti basata sulle testimonianze delle persone che hanno assistito alla scena, la donna, tra i 40 e 50 anni, stava passeggiando sulla banchina ferroviaria, quando all’improvviso si sarebbe ritrovata sui binari, per ragioni ancora da chiarire, mentre stava arrivando il treno regionale 11349, partito da Ventimiglia e diretto verso Genova. Il treno aveva rallentato per fermarsi in stazione, il macchinista alla guida, quando si è accorto della donna ha frenato, ma nonostante ciò l’impatto è stato inevitabile.

di 16 Galleria fotografica Donna investita da treno a Diano









Sul posto sono intervenuti immediatamente gli operatori sanitari del 118, un’ambulanza della Croce Rossa Diano Marina, i vigili del fuoco del distaccamento di Imperia e la Polizia Ferroviaria. E’ stato allertato anche l’elisoccorso Drago di Albenga, che ha trasportato, dopo le prime cure sul posto, la ferita all’ospedale di Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso di massima allerta, visto che ha riportato gravi traumi ad un arto inferiore. Per fare chiarezza sulla vicenda sono intervenuti anche i carabinieri di Diano Marina. Non si esclude nessuna ipotesi, dall’incidente al gesto volontario autolesionistico.

Dopo i rilevamenti da parte dell’autorità giudiziaria la circolazione ferroviaria fra Imperia e Andora (linea Ventimiglia – Genova) è stata riattivata verso le 16. I treni in viaggio hanno registrato ritardi medi di 30 minuti, con punte massime fino a 70 minuti, mentre due regionali sono stati limitati nel percorso.