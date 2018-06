Diano Marina. Un utile netto di circa 200 mila euro, un aumento del fatturato e interessanti prospettive per l’anno in corso. E’ questa, in sintesi, la risultanza dell’Assemblea dei soci, svoltasi nei giorni scorsi, per approvare il bilancio dell’esercizio 2017 della Gestioni Municipali Spa, società interamente partecipata dal Comune di Diano Marina.

“Il bilancio si è chiuso con un risultato analogo a quello dell’anno precedente, portando ad oltre 800 mila euro la somma versata dopo sei esercizi nelle casse del Comune. Gestioni Municipali è un’azienda che oggi gode di ottima salute, non ha debiti e vanta una solida situazione economico-patrimoniale – commenta soddisfatto Domenico Surace, amministratore unico di GM -. Tanto per dare qualche dato, nel 2017 il valore della produzione ha fatto registrare un incremento del 3% rispetto al 2016: abbiamo registrato ricavi per 2 milioni e 266 mila euro, confermando il trend positivo degli anni precedenti”.

In crescita le entrate dal settore spiagge, stabili quelle dei parcheggi e in leggera flessione quelle del porto. “L’attenzione rivolta agli stabilimenti balneari, con un continuo rinnovamento di attrezzature e miglioramento delle strutture, è stata apprezzata dalla clientela – prosegue Surace -. In generale buone sono, su tutti i fronti, le previsioni per l’anno in corso. Contiamo che i lavori di allungamento del molo di sopraflutto, importante investimento che abbiamo terminato da poco, portino a un miglioramento per quanto riguarda gli introiti della gestione del porto turistico. Nonostante un avvio di stagione un po’ a singhiozzo, a causa delle condizioni atmosferiche, per le spiagge le prenotazioni procedono a buon ritmo e siamo dunque fiduciosi. Dopo il necessario periodo iniziale di rodaggio, è ora pienamente in funzione il nuovo servizio, affidatoci dal Comune a partire dal 1° gennaio 2018, di supporto alle attività di riscossione di pubblicità, suolo pubblico e affissioni, incarico che ha portato a due nuove assunzioni a tempo determinato. Inoltre per i quattro mesi estivi, analogamente agli ultimi anni, ci stiamo occupando della gestione dell’Ufficio di informazione e accoglienza turistica, affiancando gli uffici comunali nella promozione”.