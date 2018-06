Diano Castello, costruisce muro enorme in terreno sbancato e si giustifica: “Volevo farmi l’orto per la pensione”

Diano Castello. I carabinieri forestali della stazione di Imperia hanno sequestrato martedì scorso un’area di circa 1500 mq in località Rue Belle. L’area, di proprietà di un privato, inizialmente destinata ad uso agricolo e pascolo, è stata oggetto di sbancamento con eliminazione dei terrazzamenti preesistenti e costruzione di un muro di contenimento in cemento armato.

Un muro di dimensioni ciclopiche di circa 71 metri a contenimento della terra sbancata del piano sovrastante, livellato, come dichiarato dallo stesso proprietario per “farmi l’orto per la pensione”. I lavori, però, sono stati eseguiti senza alcun titolo autorizzativo e in zona posta a vincolo paesaggistico e a pochi metri dall’alveo del torrente San Pietro.

Questo ha portato i carabinieri forestali a porre i sigilli all’area e a denunciare il fatto alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Imperia.