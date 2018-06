Di mare e d’amore: a San Lorenzo al Mare arriva Chiara Ragnini

San Lorenzo al mare. Di mare e d’amore, in collaborazione con il Civ Magdala e il Comune, è il viaggio che la cantautrice ligure Chiara Ragnini proporrà interpretando alcune delle più belle canzoni d’autore dove il mare e l’amore si intrecciano in musica e parole.

Durante lo spettacolo la cantautrice, genovese di nascita e imperiese di adozione, accompagnerà il pubblico alla scoperta delle canzoni che raccontano di mare e d’amore firmate da grandi cantautori come Lucio Dalla, Lucio Battisti, Fabrizio De Andrè, Gino Paoli, Fred Buscaglione e molti altri.

Il Giardino di Rose (2011) e La Differenza (2017), che abbiano come tema il mare o l’amore. L’artista presenterà, inoltre, le canzoni di sua composizione tratte dai due dischi pubblicati sino ad ora,(2011) e(2017), che abbiano come tema il mare o l’amore.

Chiara Ragnini è una delle punte di diamante del cantautorato ligure: fresca ed elegante nel suo pop d’autore, è stata recentemente selezionata fra i magnifici 41 artisti del premio L’Artista che non c’era e ha alle spalle numerosi riconoscimenti (Premio Lunezia Autori di Testo, Premio Donida, Premio InediTO Colline di Torino) e partecipazioni a rassegne ed eventi di rilievo (Il Tenco Ascolta, Roxy Bar di Red Ronnie, Genova per Voi, Mezzogiorno in Famiglia su RAI DUE).

Di Mare e d’Amore

Zona spiagge

San Lorenzo al Mare (IM)

ingresso libero – ore 21:00