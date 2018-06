Imperia. Il capogruppo alla Camera del Partito democratico Graziano Delrio è arrivato in città per sostenere la candidatura a sindaco di Guido Abbo, designato dal Pd e dalla coalizione di centrosinistra.

“Fiducia ad Abbo, esponente dell’ammnistrazione uscente che ha risanato i conti e radicato progetti importanti come la ciclabile” - dichiara il capogruppo alla Camera del Partito democratico. Il vicesindaco uscente della giunta Capacci ha infatti appena comunicato a Delrio che pochi minuti fa il Comune di Imperia ha trasmesso al Governo il progetto della Ciclabile per la quale l’amministrazione ha ricevuto dall’esecutivo Gentiloni 18 milioni di euro.

“So cosa vuol dire fare il sindaco. I cittadini non votano solo il simbolo ma le persone e chi sa dare concretezza ai progetti. Abbo ha saputo preparare con intelligenza un progetto di sviluppo. I turisti cercano i luoghi dove ci siano le piste ciclabile, una cultura dell’accoglienza. Bisogna fare in modo come ha fatto l’amministrazione Capacci di preservare i bilanci e di guardare al futuro” – continua Delrio – “Questo Paese ha bisogno di buoni amministratori e non di chiacchiere. Il riscatto del centrosinistra in Liguria può partire da Imperia”.

Delrio conclude: “I progetti per la Liguria? La Gronda e il Terzo Valico l’abbiamo consegnata al nuovo governo, ora tocca a loro”.