Decima posizione per il monegasco Charles Leclerc al GP Francia

Monaco. Il monegasco Charles Leclerc oggi alla guida dell’Alfa Romeo-Sauber ha stupito nuovamente al Gran Premio di Francia.

Il pilota monegasco dopo una partenza fantastica, si è portato in sesta posizione, ma poi ha ceduto qualche posizione. E’ rimasto comunque per tutta la gara nella top ten. Ha concluso la corsa del GP Francia al decimo posto e ha conquistato un punto. E’ comunque un ottimo risultato per proseguire il mondiale con la giusta motivazione.