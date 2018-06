Dal 30 giugno la Riserva Bianca di Limone Piemonte apre i propri impianti e già si prevede una flotta di appassionati pronti ad assaporare le diverse possibilità di esperienze montane in chiave estiva presso la bella località cuneese.

Gli impianti di risalita aperti da subito saranno la telecabina Bottero che dal Paese porta in quota nella zona Sole: passeggiate leggere ed escursioni per i più preparati, tracciati di discesa per gli appassionati di downhill, percorsi ad hoc per chi desidera godere di paesaggi i credibili in sella alla propria bike ed una nuovissima area per i bambini; e la moderna seggiovia Cabanaria che porterà a quota 2000 velocemente: la vicinanza strategica ai Forti ed alle attraversate verso la Francia saranno alcune delle migliori caratteristiche di coloro che utilizzeranno questo impianto con partenza zona 1400.

Dopo le prime anticipazioni di qualche giorno fa, ecco una grande iniziativa che Lift organizzerà per il 15 luglio: si chiamerà Limone Sport Festival! Coinvolgerà centinaia di sportivi e sarà dedicata a far vivere una giornata incredibile in montagna, potendo praticare attivamente discipline sportive anche invernali. A quota 1400 è stata, infatti, predisposta dai tecnici della Riserva Bianca una vera e propria pista di neve vera…in estate! È stata chiamata “Limone Snow House” e qui si potrà sciare, gareggiando sci e scarponi ai piedi. Ma non fornisce qui… percorso ed esibizioni bike, pista auto, area bimbi con il Kids Club, area multisport e musica! Insomma una giornata di gare,

prove, esperienza e puro divertimento.

“La nostra Show House è il frutto della esperienza e della professionalità del nostro staff tecnico – dichiara il vicepresidente Lift spa Nicola Dalmasso – Desideriamo posizionare Limone Piemonte quale vera e concreta metà turistica sportiva sia invernale che estiva. Abbiamo studiato e realizzato il contenimento e mantenimento di una grande massa di neve vera grazie a tecniche semplici ma efficaci; abbiamo altresì scelto di organizzare una giornata unica, ricolma di puro e sano sport, senza dimenticare l’accoglienza e la collaborazione con il territorio”.

Nei prossimi giorni verranno svelati tutti i dettagli di questa incredibile ed avvincente giornata limonese! Sul sito web www.riservabianca.it e sui canali social attivi troverete tutti gli aggiornamenti organizzativi ed i particolari operativi.