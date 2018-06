Dal 2 luglio stop al traffico ferroviario tra Mentone e Ventimiglia

Ventimiglia. Il traffico ferroviario sarà completamente interrotto tra Mentone e Ventimiglia da lunedì 2 luglio alle 22 a venerdì 6 luglio alle 7.

A causa del lungo lavoro previsto sul piazzale nella città di confine SNCF comunica ai viaggiatori che le stazioni di Mentone Garavan e Ventimiglia non saranno servite durante questo periodo.

Abbonati mensili e annuali potranno perciò beneficiare di una compensazione del 15% sul loro abbonamento. Per gli abbonati mensili lo sconto si applica quando acquisteranno l’abbonamento per il mese di luglio, per gli abbonati annuali invece lo sconto verrà automaticamente applicato alla tassa di agosto.