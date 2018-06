Dal 13 al 15 luglio la prima edizione di “La musica anima Pigna”

Pigna. Da venerdì 13 a domenica 15 luglio si svolgerà la prima edizione del festival “La Musica Anima Pigna”. L’evento nasce da una volontà di mettere in valore l’eterogeneità del paese, che sta conoscendo nuove realtà culturali che non solo lo ripopolano, ma addirittura ne fanno rinascere la sue tradizioni più secolari. Basti pensare che una grande comunità albanese che abita a Pigna oggi ne parla perfettamente il suo dialetto, che è uno dei più antichi e complessi d’Italia.

“La Musica Anima Pigna” si articolerà in tre giornate:

– Venerdì 13 luglio alle ore 18 sotto la Loggia il Festival si aprirà con un convegno dal titolo “Musica e Integrazione” tenuto da Valentina Rebaudo.

– Sabato 14 luglio alle ore 16 nella sala musicale sotto il comune si terrà, in collaborazione con la musicoterapeuta Valeria Martini, un laboratorio di propedeutica musicale per bambini fra i 3 e i 6 anni secondo il metodo Edgar Willems in cui Valentina Rebaudo è specializzata. Seguirà una lezione aperta a pubblico in cui verranno spiegati i principi del metodo Willems, destinata a tutti i maestri, docenti, musicisti e non, desiderosi di saperne di più su questo metodo e di arricchire le proprie conoscenze didattiche.

– Domenica 15 luglio, durante il pomeriggio, si terranno nelle varie piazze e carruggi di Pigna diversi giochi a squadre, secondo il tema “giochi di una volta”, per riunire i più e meno giovani con i giochi che si facevano una volta nelle strade di paese. La sera stessa alle 21 si terrà una commemorazione di Pierino Isnardi, personalità storica, politica e culturale fondamentale del paese, cui seguirà un concerto sotto forma di viaggio musicale in Piazza Castello con Valentina Rebaudo al clarinetto, Irene Puccia al pianoforte, Bianca Bonaldi alla danza e Giovanni Perotto alla voce narrante. Alla fine del concerto, i ringraziamenti e le premiazioni dei giochi.

Evento organizzato da Daniela Simonetti, sindaco di Pigna, su un’idea di Valentina Rebaudo, musicista originaria di Pigna e residente in Svizzera.

Per informazioni ed iscrizioni ai laboratori e ai giochi, si prega di contattare il Mirko Borfiga, amministratore con delega al turismo, al numero 335 283846, o di scrivere direttamente a Valentina Rebaudo, via il suo sito internet www.valentinarebaudo.com

(Foto da Wikipedia)