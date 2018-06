Da Imperia in alta Valle Argentina per una giornata di canyoning

Imperia. Canyoning o Torrentismo, una discesa a piedi di torrenti incassati, spesso percorrendone direttamente il greto, con diverse modalità quali: camminata, nuoto, discesa su corda, tuffi e scivoli su toboga naturali.

Uno sport di natura che consente di visitare ambienti mozzafiato, abbinando emozioni, dovute al senso di scoperta ed avventura, che si provano nel percorrere luoghi altrimenti non visibili dall’esterno del canyon, e dove gli unici requisiti richiesti sono saper nuotare e voglia di divertirsi. Compito di Juri Montese, la nostra Guida Canyon, sarà quello di condurci in sicurezza in canyon di varia difficoltà, consentendoci di vivere al meglio l’esperienza sulla base alle nostre attitudini e caratteristiche individuali.

L’attività proposta per il 30 giugno prevede il concatenamento di due canyon piccoli ed incantevoli, uno del Rio Grognardo, l’altro del Torrente Argentina, che confluiscono entrambi nello splendido Lago Degno.

Due percorsi adatti a chiunque con tuffi di ogni altezza, ma mai obbligatori, sia per chi vuole approcciarsi ad essi per la prima volta, sia per chi vuole cimentarsi in salti più adrenalinici. I numerosi toboga, che rendono l’attività particolarmente ludica, insieme a qualche piccola calata con uso delle corde, permettono di vivere un esperienza completa, in un ambiente dove l’acqua ha scavato il calcare creando morfologie ed ambienti spettacolari.

NB: La Guida Canyon deve sapere al più presto e con precisione altezza in cm e peso in kg, per poter definire la taglia della nostra muta, quindi prenotazioni entro mercoledì 27 giugno.

DATI LOGISTICI

Ore 7.45 – Ritrovo Imperia Oneglia

Parcheggio Agnesi compattamento auto

Ore 9.30 – Ritrovo dal benzinaio di Molini

Ore 15.30 – Orario indicativo di fine giornata

ATTREZZATURA FORNITA

Casco

Muta in neoprene completa

Imbrago con discensore

Cordini di assicurazione

ATTREZZATURA NECESSARIA

Costume da bagno comodo

Scarpe da ginnastica o scarponcini da trekking leggeri con cui stare in acqua

Calzettoni

Bottiglietta d’acqua in plastica

Asciugamano

Ricambi

Pranzo al sacco post attività

INFO e PRENOTAZIONI

Mara Pedrazzi

Guida Ambientale Escursionistica

Cellulare e WhatsApp – 333 5824314