Da Imperia a Verona, Giulia Leone scelta dall’Antares Vidata per la stagione 2018/2019

Imperia. Giulia Leone, 15 anni, per la stagione 2018/2019 giocherà all’Antares Vidata. E’ ufficiale la giocatrice imperiese classe 2002 è il primo acquisto ufficiale della squadraper la prossima stagione

Proveniente da NSC San Camillo Volley di Imperia, durante la stagione appena conclusa la giovane atleta ha dato il meglio di sé in serie C nella Maurina Volley di Imperia contribuendo la sua squadra a raggiungere il settimo posto finale. Ha disputato anche il campionato di U16. Nel 2017 è stata libero titolare della Liguria nel Trofeo delle Regioni.

Inizia perciò una nuova avventura per Giulia, che partirà alla volta di Verona. Si allenerà d’ora in poi con l’Antares Vidata e sarà un membro dell’organico della U18 e della serie C. L’Antares fa parte del Network della Saugella Volley Monza, importante top club partecipante al Campionato Italiano A1 femminile. L’allenatore sarà Claudio Fiyles proveniente dall’Orago.