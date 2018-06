Da Imperia a Noli alla scoperta della quinta repubblica marinara

Imperia. La mattinata è divisa in due parti, due escursioni “terrestri” ben distinte, entrambi immerse in piena macchia mediterranea, che garantiscono panorami eccezionali su Noli, Bergeggi e sull’intero Golfo dell’Isola.

La prima, passando per il Vescovado, conduce al Castello di Monte Ursino, con possibilità di visita dello stesso, mentre la seconda è la salita all’affascinante Grotta dei Falsari, dopodiché il percorso riprende a scendere con tratti a volte ripidi e sconnessi, riconducendoci a curiosare tra i caruggi dello splendido borgo marinaro, per poi raggiungere la spiaggia dove, dopo un bel bagno rinfrescante, ha inizio la seconda parte della nostra giornata.

Un’emozione unica, la terza escursione che ci vede in azione direttamente dalle acque cristalline di Capo Noli, pagaiando sotto le sue imponenti falesie dolomitiche. L’accompagnatore, una Guida Ambientale Escursionistica, dopo aver fornito le nozioni fondamentali sulla tecnica di pagaiata e sulla conduzione in mare dei kayak sit on top, descrive i vari aspetti naturalistici del promontorio da una prospettiva inconsueta direttamente dal mare.

SCHEDA TECNICA

Motivi d’interesse – naturalistico, storico, geologico

Grado di difficoltà – Escursionistico

Tempo di percorrenza – 4h circa + soste

Bollino blu MY – mediamente impegnativo

NB: La Guida Kayak deve sapere al più presto e con precisione il peso in kg, per poter definire la taglia dei giubbotti, quindi prenotazioni entro mercoledì 27 giugno e posti limitati a max 14 prs.

DETTAGLI LOGISTICI

Spostamento con mezzi propri

Ore 7.45 – Ritrovo Imperia Oneglia

Parcheggio Agnesi compattamento auto

Autostrada uscita Spotorno

Ore 9.00 – Ritrovo Noli ingresso Porta di Piazza

Escursione con pranzo al sacco

Bagno in spiaggia

Didattica ed uscita in kayak sit on top

Ore 18.30 – Orario indicativo di fine giornata

Aperitivo in spiaggia libero

ATTREZZATURA FORNITA

Pagaia

Kayak sit-on-top

Giubbotto Salvagente

ATTREZZATURA NECESSARIA

Pranzo al sacco

Costume da bagno

Eventuale T–shirt

Asciugamano

Ciabatte

Ricambi

INFO e PRENOTAZIONI

Mara Pedrazzi

Guida Ambientale Escursionistica

Cellulare e WhatsApp – 333 5824314